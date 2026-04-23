Rajoy y Cospedal declaran por 'Kitchen': No hubo "operación política" ni "encargos" a Villarejo

Madrid, 23 de abril de 2026. La Audiencia Nacional ha sido este jueves el escenario de las declaraciones del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el marco del juicio por la 'Operación Kitchen'. El primero en declarar ha sido Rajoy, que ha rechazado de plano que hubiera una trama política para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Y en ese mismo sentido, también ha negado uno de los episodios más polémicos de la causa: haber destruido un sobre con información de la supuesta caja B del PP delante de Bárcenas. Una línea de defensa que ha seguido María Dolores de Cospedal, que sí ha reconocido contactos directos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo pero ha negado que le hiciera "ncargos" (Fuente: Europa Press y Audiencia Nacional)