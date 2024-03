El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha ensalzado este miércoles en el acto de celebración del 20 aniversario de Thinking Heads la "contención democrática y verbal": "Tienes que pactar pero piensas que no es lo mejor para el país porque hay mucha gente que no está convencida o no es el momento y por eso la contención democrática es muy importante".