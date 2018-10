El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que no tiene nada más que transmitir a los candidatos a sucederle en la Presidencia del PP que aquello que ya expresó, ya que ahora "deben ser los militantes los que elijan democráticamente a su líder". "No tengo que transmitir nada a los candidatos, salvo lo que yo les dije: que yo me iba, pero la vida continúa y el PP es un gran partido".