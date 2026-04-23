Rajoy niega una "operación política" para robar información a Bárcenas

Madrid, 23 de abril de 2026. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la existencia de una "operación política" para robar información sensible al extesorero del PP Luis Bárcenas durante su mandato, asegurando que lo que hubo fue "una operación policial" que "se adecuó totalmente a la legalidad", en alusión a la del 'caso Gürtel'. El objetivo de esta última, ha dicho, era "coger el dinero" de Bárcenas y "averiguar quiénes eran sus testaferros". (Fuente: Audiencia Nacional)