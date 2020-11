El cantante Raphael ha criticado que la nueva ley para la reforma educativa, conocida coloquialmente como 'Ley Celaá', elimine el castellano como lengua vehicular en la educación española. "Pienso que no se debe producir. Me parece una barbaridad, espero que sean razonables y cojan otro rumbo. Es mi opinión, claro que mi opinión no cuenta", ha señalado.