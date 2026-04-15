Publicado 15/04/2026 15:12:15 +02:00CET

Real Betis y Acciona inician la primera fase de construcción del nuevo estadio Villamarín

Sevilla, 15 de abril de 2026. La primera fase de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín ha arrancado una vez que todos los trámites burocráticos y administrativos han quedado "debidamente cumplimentados". En este sentido, el Real Betis adjudicó a Acciona la realización de estas primeras actuaciones que se desarrollarán ya desde este mes de abril y que incluyen los trabajos de excavación y la ejecución del sistema de contención de tierras mediante muros pantalla para permitir la construcción de los niveles bajo rasante.