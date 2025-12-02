Reciclaje e inclusión rellenan los roscones de Reyes este año

Figuritas de roscón de reyes hechas con botellas de plástico recicladas. Esta es la original iniciativa que han puesto en marcha los voluntarios de Fundación Repsol con las residentes de Fundación Astier Centro San José, en Alcalá de Henares.Los Voluntarios Repsol han buscado la fórmula para que sean las propias residentes, 149 mujeres con discapacidad intelectual, las que recogen, limpian y cortan las botellas para transformarlas en figuras de Reyes Magos mediante impresión 3D. De esta forma se trabaja la economía circular y la inclusión con un proyecto que mejora la autoestima de las residentes mediante un proceso productivo de alta tecnología.Las figuritas se comercializan posteriormente en los roscones de reyes que elabora la emblemática pastelería Salinas ubicada en el centro de Alcalá de Henares.En total, serán 2.000 figuritas que llenarán de ilusión y de inclusión los roscones esta navidad.