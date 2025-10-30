La recuperación de la aceituna royal: un aceite ecológico de la D.O Sierra de Cazorla

Aromático, delicado e intensoSon tan solo algunas de las características de la aceituna royal, una variedad autóctona y exclusiva de la Sierra de Cazorla que gracias al trabajo de pequeños productores y el apoyo de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla y la Diputación de Jaén, está teniendo una nueva vida.En las últimas décadas esta variedad de olivo, de altísima calidad, había perdido terreno en favor de otras variedades, algo que casi origina su extinción.Sin embargo, todos los expertos coinciden: su calidad, su sabor y sus cualidades organolépticas hacen de la royal una aceituna excepcional y única.