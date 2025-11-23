Redondo abre la puerta a revisar la Extranjería en el marco de la Ley de Trata

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, abre la puerta a revisar la Ley de Extranjería en el marco de la Ley contra la Trata en la que se encuentra trabajando su departamento y ha admitido "complejidades internacionales". "Hay que ajustar muy bien la seguridad y el contexto internacional para ser eficaces, para realmente aportar esas soluciones a las personas que vienen y llegan en situación de trata y que no sea una ley que no cumpla las expectativas y no sea eficaz", asegura la ministra en un encuentro con medios.