Redondo, sobre Concha : "Era inmensamente grande, eso la hace un referente y un ejemplo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha despedido este domingo con "profunda emoción y enorme tristeza" a la actriz vallisoletana Concha Velasco a quien ha elogiado su capacidad de "consenso" y "transversalidad": "Ella dijo 'yo me siento roja' y eso no le impidió acercarse a todas las ideologías". "Es una mujer transversal, es una mujer de consenso, es una mujer socialista y ella lo dijo en muchas ocasiones, yo me siento roja, pero eso no le impidió acercarse y ser próxima a todas las sensibilidades y a todas las ideologías, eso la hace inmensamente grande, eso la hace un referente y un ejemplo", ha asegurado Ana Redondo en declaraciones a los medios antes del funeral en la Catedral de Valladolid.