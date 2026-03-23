Se reduce un 70% la siniestralidad en la carretera tras 25 años de campañas de concienciación

Madrid, 23 de marzo de 2026. Tras 25 años de campañas de compromiso con la seguridad vial se ha reducido la siniestralidad en la carretera un 70%. Así se ha dado a conocer en un informe presentado por FESVIAL en la Comisión Europea en España, en un acto organizado por Cerveceros de España donde se ha reunido a los directores generales de Tráfico de los últimos 25 años. Durante el acto, se ha analizado la evolución de la seguridad vial en España en este periodo. Políticas públicas, regulación y campañas de sensibilizaicón han contribuido a que la evolución social sobre consumo de alcohol y conducción cambie. En ese contexto, el consumo de cerveza SIN sigue creciendo y consolida su alternativa. La mitad de los españoles recurre ya a cerveza SIN cuando tiene que conducir. Campañas como "En la carretera, ceveza SIN" o la actual "Cuando decimos cerveza SIN, todo va sobre ruedas", promovidas por Cerveceros y la DGT han ayudado a promover ese cambio social.