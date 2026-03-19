Regantes de Mengíbar (Jaén) podrán reducir costes con la mejora de su planta fotovoltaica

Mengíbar (Jaén), 19 de marzo de 2026. Los miembros de la Comunidad de Regantes Santa María Magdalena, en Mengíbar (Jaén), podrán reducir costes gracias a la ampliación y mejora de su planta fotovoltaica. Una actuación que ha supuesto 1,96 millones de euros de inversión. Así se ha puesto de relieve este jueves durante la inauguración de este proyecto, en la que ha participado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a responsables de la citada entidad.