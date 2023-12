La réplica del monumento más icónico de Suecia aterriza en Parque Europa, Torrejón de Ardoz

En el contexto de Santa Lucía, la fiesta tradicional sueca que da el pistoletazo de salida a las navidades, IKEA y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz han inaugurado una réplica del Monumento of the Northernmost of Sweden en Parque Europa. Este icono de la cultura sueca está situado en Karesuando, la localidad más septentrional del país, y esta réplica indica las distancias desde Torrejón de Ardoz hasta diferentes puntos emblemáticos del mundo. Tras un concurso organizado por la compañía sueca en el que participaron casi 3.000 personas del Corredor del Henares, ha sido este monumento el elegido con el 42% de los votos. De esta manera, Torrejón de Ardoz podrá presumir de tener este icono direccional que nos marcará la distancia a diferentes partes del mundo.

