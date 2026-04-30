Repsol eleva sus ganancias un 154% a marzo, hasta 929 millones, por revalorización del petróleo

Madrid, 30 de abril de 2026. Repsol obtuvo un beneficio neto de 929 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo, según informó la compañía. (Fuente: Europa Press/Repsol/CCTV+/DPA)