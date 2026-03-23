Repullo (PP-A) reivindica "estabilidad" para avanzar y la contrapone a la "parálisis" nacional

Córdoba, 23 de marzo de 2026. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha reivindicado este lunes la "estabilidad" política como valor que ha permitido "avanzar" en esta legislatura de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, y ha señalado que, de cara a los inminentes comicios autonómicos que se avecinan en esta comunidad, su partido va a contraponer ese factor con el de la "parálisis" que se genera si no se cuenta con ella y que dificulta que, como va a ocurrir en Andalucía, se pueda "agotar" una legislatura. Son ideas que el secretario general del PP-A ha trasladado durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía conjunto con el alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), organizado en Córdoba en colaboración con la Fundación Cajasol, donde Antonio Repullo ha llamado a seguir apostando por la estabilidad de cara a las elecciones autonómicas previstas para esta primavera, y cuya fecha concreta aún se desconoce, en función del momento en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decida convocar los comicios.