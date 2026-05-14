Rescatados tres montañeros de 21 años, dos estadounidenses y un alemán, en Picos de Europa

Picos de Europa, 14 de mayo de 2026. Efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Asturias y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de León han realizado este jueves un rescate de tres montañeros en Picos de Europa. Se trata de tres jóvenes de 21 años, dos estadounidenses y un alemán. El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias recibió a las 8.40 horas a través del 112 la comunicación de la existencia de tres montañeros que pedían auxilio, remitiendo las coordenadas de su ubicación, un punto de la ruta del Jou de los Cabrones a Bulnes. (Fuente: Guardia Civil)