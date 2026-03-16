La resonancia magnética avanzada abre nuevas puertas al tratamiento de la epilepsia compleja

Madrid, 16 de marzo de 2026. Sevilla ha acogido el XII Simposio Internacional de Epilepsia, un encuentro científico que ha reunido a especialistas en neurología, neurofisiología y neurorradiología para analizar los retos actuales en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. En el encuentro han participado expertos de distintos centros, entre ellos especialistas de HT Médica, que han abordado el papel de la neuroimagen avanzada en el estudio de las epilepsias complejas. La resonancia magnética se ha consolidado como una herramienta clave para el diagnóstico de las epilepsias focales, sobre todo en pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento farmacológico. Entre las nuevas tecnologías destaca la resonancia magnética de 5 teslas, una técnica de ultra alta resolución que permite estudiar el cerebro con mayor detalle y detectar lesiones muy sutiles que antes pasaban desapercibidas. Este avance puede ser especialmente relevante en pacientes con epilepsia farmacorresistente. Una localización más precisa de la lesión responsable de las crisis ayuda a identificar candidatos a cirugía que, en algunos casos, puede resultar potencialmente curativa. HT Médica incorporará próximamente uno de estos equipos avanzados de resonancia magnética de 5 teslas en el Hospital Universitario San Rafael de Madrid.