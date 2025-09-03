Resonancia magnética avanzada permite detectar el riesgo de eventos cardiovasculares en 15 min

Una resonancia magnética avanzada permite detectar el riesgo de eventos cardiovasculares en menos de 15 minutos sin necesidad de agentes de contraste, ni radiación ionizante, lo que supone un gran avance con respecto a métodos de imagen tradicionales. La tecnología Myostrain no solo permite rapidez en el diagnóstico sino que también posibilita diagnosticar con mucha antelación disfunciones miocárdicas, "llegamos a la detección precoz mucho antes, lo que supone un valor añadido muy importante porque nos permite poner un tratamiento precoz y personalizado al paciente antes de que ya aparezcan los síntomas", según ha explicado el jefe de servicio de Radiología del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario en Madrid, Eliseo Vañó.