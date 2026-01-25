Retiran los últimos restos del Alvia de las vías tras una semana del siniestro en Adamuz

En el tramo de la línea de alta velocidad donde se produjo, hace una semana en Adamuz (Córdoba), el siniestro ferroviario en el que se vieron implicados un tren Iryo y un tren Alvia, con el resultado de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, ya no queda ningún vagón del Iryo en las vías, pues cinco de ellos ya han sido remolcados por Adif por la vía hacia Madrid y otros tres permanecen apartados de la línea férrea, mientras que del Alvia tampoco quedan ya vagones sobre las vías y se están retirando los últimos restos de dicho tren.