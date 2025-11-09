Retroclásica Bilbao llena de coches clásicos el BEC en su XIV edición

Bilbao Exhibition Centre acoge este fin de semana la XIV edición de Retroclásica Bilbao, el salón de vehículos y motocicletas clásicas más importante del norte del Estado. Consolidado como un punto de encuentro "imprescindible para coleccionistas y aficionados, el evento combina historia, cultura y pasión por la automoción en una cita única dedicada al mundo del vehículo clásico" según explican los organizadores.En el pabellón 5 de BEC, los visitantes disfrutan de una amplia exposición que reunirá a más de un centenar de expositores, junto a celebraciones de aniversarios, concentraciones, charlas y actividades que enriquecerán la experiencia y consolidan a Retroclásica Bilbao como una de las grandes ferias del motor clásico del Estado.Como novedad, Retroclásica Bilbao presentará este año el espacio dedicado a los "nuevos clásicos", una iniciativa que tendrá continuidad en futuras ediciones y que busca acercar aún más la feria a los aficionados. En este stand se exhibirán los vehículos que cumplen 30 años en 2025, lo que les otorga ya la consideración de clásicos.