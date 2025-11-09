Publicado 09/11/2025 14:37:13 +01:00CET

Retroclásica Bilbao llena de coches clásicos el BEC en su XIV edición

Bilbao Exhibition Centre acoge este fin de semana la XIV edición de Retroclásica Bilbao, el salón de vehículos y motocicletas clásicas más importante del norte del Estado. Consolidado como un punto de encuentro "imprescindible para coleccionistas y aficionados, el evento combina historia, cultura y pasión por la automoción en una cita única dedicada al mundo del vehículo clásico" según explican los organizadores.En el pabellón 5 de BEC, los visitantes disfrutan de una amplia exposición que reunirá a más de un centenar de expositores, junto a celebraciones de aniversarios, concentraciones, charlas y actividades que enriquecerán la experiencia y consolidan a Retroclásica Bilbao como una de las grandes ferias del motor clásico del Estado.Como novedad, Retroclásica Bilbao presentará este año el espacio dedicado a los "nuevos clásicos", una iniciativa que tendrá continuidad en futuras ediciones y que busca acercar aún más la feria a los aficionados. En este stand se exhibirán los vehículos que cumplen 30 años en 2025, lo que les otorga ya la consideración de clásicos.

