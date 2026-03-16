La revista Forbes publica la lista de universidades más innovadoras de España

Madrid, 16 de marzo de 2026. La revista Forbes ha publicado una nueva edición de la lista de universidades más innovadoras de España. La Universidad de Granada, la Universidad Alfonso X El Sabio y la Carlos III de Madrid encabezan la clasificación como referentes de la educación superior de nuestro país. El análisis de Forbes pone el foco en la capacidad de las universidades para anticiparse a los cambios estructurales que se están produciendo en el mercado laboral. La digitalización, la reconceptualización del aula o la integración de la IA obligan a estas instituciones a revisar sus metodologías de formación y evaluación.