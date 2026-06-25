Los Reyes muestran su preocupación tras los trágicos terremotos que han sacudido Venezuela

Madrid, 25 de junio de 2026. Los reyes Felipe VI y Letizia han trasladado su apoyo, solidaridad y cariño al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que han sacudido el país y que dejan, por el momento, más de un centenar de fallecidos y cientos de heridos. "Estamos preocupados y siguiendo las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela", ha asegurado la reina Letizia, antes de presidir un acto en Madrid, mientras Felipe VI se encuentra de viaje rumbo a México. Ambos monarcas han expresado además sus condolencias a las familias de las víctimas y su apoyo a las comunidades afectadas. "Son horas muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas", ha señalado, detallando que España ya ha ofrecido ayuda a las autoridades venezolanas. (Fuente: Europa Press, Plataforma Venezolanos en Euskadi)