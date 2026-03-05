Los Reyes reciben a los Grandes Duques de Luxemburgo en su primer viaje a España

Madrid, 5 de marzo de 2026. Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, han iniciado este jueves una visita de presentación a España cinco meses después de asumir el trono. Esta visita de presentación, que durará dos días en los que también mantendrán reuniones económicas y académicas, se produce después de que el pasado octubre el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo tomara posesión como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que abdicó tras 25 años en el trono. (Fuente: rtve pool/casa real/Casa Real Luxemburgo)