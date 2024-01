La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles que está "a la espera" de la petición de ayuda de la Xunta de Galicia. "A fecha de hoy aún no hemos recibido petición concreta de ayuda", ha señalado, "si no piden ayuda, no podemos intervenir".(Fuente: Congreso)