Ribera señala que el Estado asumiría el trasvase de desaladora a barco en Andalucía

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sin identificar en ningún momento de qué desaladora procedería el agua que llegaría a Andalucía, por cuanto ha precisado que al tratarse de una infraestructura que no pertenecería a Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), empresa pública dependiente de su Ministerio, no pudiera ser más precisa, ha asegurado que el trabajo de su departamento en estos momentos se encamina a "identificar las desaladoras que no están a pleno rendimiento".