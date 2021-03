Ribó no valora decisión de Iglesias: "Yo no estoy en España dentro de España"

El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha asegurado que tiene "dificultad de valorar la decisión" de Pablo Iglesias, quien ha anunciado que será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. "Yo no estoy en España dentro de España, yo solo estoy en España y no me atrevería hacer una valoración al respecto desde un punto de vista electoral", ha explicado Ribó quien considera que es un tema "importante" pero que se trata de "decisiones personales" en las que no tiene "capacidad de valorar".