Rioja Alavesa registra la vendimia más temprana de la historia de DOCa Rioja

Bilbao, 13 de septiembre de 2026. La Rioja Alavesa ha registrado el adelanto de la vendimia más temprana de la historia de la DOCa Rioja, debido las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, aunque con una situación sanitaria "excepcional" y con 40 millones de kilos de uva que ya han llegado a las bodegas, según ha destacado la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Amaia Barredo ha participado este domingo en Kripan (Álava) en la XXXI Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, donde ha analizado la evolución de una campaña marcada por las temperaturas elevadas y la falta de precipitaciones. Según ha indicado, el calor y la ausencia de lluvias han acelerado la maduración, aunque la situación sanitaria de la uva es "actualmente excepcional", con una presión muy baja de enfermedades fúngicas.