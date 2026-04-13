Publicado 13/04/2026 14:14:29 +02:00CET

La Rioja refuerza la atención cardiovascular con una nueva Sala de Hemodinámica

Logroño, 13 de abril de 2026. El Sistema Público de Salud de La Rioja ha incorporado una nueva Sala de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista en el Hospital Universitario San Pedro. El suministro e implementación de esta nueva infraestructura han sido financiados por Fundación Rioja Salud, a través del correspondiente proceso de licitación y adjudicación, por un importe global de 1.374.015 euros. "Somos una región puntera en un ámbito tan importante como el que rodea a la cardiología intervencionista y la hemodinámica, así podemos actuar en más del 99 por ciento de esas intervenciones gracias a estos medios, tecnología y equipamiento, y a todos los profesionales sanitarios que colaboran en dar la mejor atención y las mejores soluciones a los pacientes de La Rioja", ha declarado el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.