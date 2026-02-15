Rita Maestre califica la decisión del Ayuntamiento de Madrid como "rácana y cutre"

Declaraciones de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, desde la movilización en Aluche de las familias del CEIP Amadeo Vives y las personas mayores del barrio, en protesta contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de castigar a 430 niños y niñas que estudian en ese colegio público sin patio para construir un centro de mayores para el que se tiene una ubicación alternativa. Maestre ha subrayado la 'racanería' del PP, que pretende enfrentar a familias y personas mayores del barrio y ha relacionado esta problemática con el mensaje central de la campaña emprendida por Más Madrid bajo el lema 'Te están robando Madrid'.(Fuente: Más Madrid)