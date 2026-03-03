RM y TAC del Hospital Univ. Nuestra Señora del Rosario instala el primer Verida Spectral CT

Madrid, 3 de marzo de 2026. El servicio de Resonancia Magnética y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, de Madrid, ha instalado el primer Verida Spectral CT del mundo. Este novedoso equipo de tomografía computarizada desarrollada por Philips sitúa al hospital y a España a la vanguardia del diagnóstico por imagen. Verida Spectral CT combina tecnología espectral e inteligencia artificial para información anatómica y funcional en un único escáner a bajas dosis. Con ello se consiguen diagnósticos más rápidos y precisos en áreas clave como oncología, cardiología, neurología y urgencias. La reconstrucción espectral basada en IA proporciona imágenes de alta calidad con dosis de radiación muy bajas. Esto mejora la seguridad del paciente y facilita el diagnóstico de lesiones difíciles de detectar a través de los TAC convencionales. La elección de España para instalar el primer Verida Spectral CT del mundo muestra el compromiso de Philips y del servicio de Resonancia Magnética y TAC del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario con la innovación clínica y con la dedicación al paciente.