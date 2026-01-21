Robles asegura que hay que estar con las familias y no es el momento de "sacar rédito político"

La ministra de Defensa, Margarita Robes, ha aprovechado su visita a Toledo para poner "muy en valor" el trabajo que está realizando la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario producido este domingo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. "Es un momento muy duro para todos", ha admitido la ministra, quien ha subrayado que "ahora es el momento de estar con los que sufren y con los fallecidos", y "no es el momento de aprovechar para sacar rédito político". "Ya habrá tiempo".