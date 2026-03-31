Robles sobre muerte de cascos azules en Líbano: "Actualmente todas las opciones están abiertas"

Madrid, 31 de marzo de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que se sigue investigando la muerte de tres cascos azules en Líbano. "Yo estoy en permanente contacto con el general Bernal, que manda en la zona donde ocurrieron ayer los acontecimientos, también con el secretario adjunto de Naciones Unidas y están investigando la situación. Hoy se iban a hacer también las autopsias a los fallecidos para ver de donde habían procedido las explosiones y en el momento actual todas las opciones están abiertas", ha informado la ministra. (Fuente: Pool Congreso)