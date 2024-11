Robles pide a Mazón que se dedique a "coordinar adecuadamente" la emergencia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que "se dedique a coordinar adecuadamente" la emergencia provocada por la DANA porque, a su juicio, la situación "no está lo mejor coordinada posible". "El jefe de la UME ha contestado adecuadamente" a Mazón, ha señalado la ministra. "Él sabe perfectamente que la UME estuvo desde el primer momento y que han estado siempre a disposición, esperando a que la Generalitat diera instrucciones, él sabe que lo que dice no se corresponde con la realidad", ha ahondado, subrayando que "no entiende" las palabras de Mazón.