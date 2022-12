La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este miércoles el trabajo de la justicia española y ha reivindicado que los magistrados se dedican a la aplicación de las leyes, no a su redacción. "Ellos no hacen la ley. Si hay fallos son de la ley y no son fallos de los jueces", ha sostenido en la clausura en el Senado del acto de entrega de la XXI Edición del Premio Montero Ríos, que concede la Asociación de Juristas Gallegos. (Fuente: Senado)

