Robles, sobre su visita a Paiporta: "Yo bajé a los garajes, cosa que no ha hecho Mazón"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido al tenso momento que vivió este fin de semana en un garaje de Paiporta con varios ciudadanos. La responsable de Defensa ha asegurado que es un vídeo "editado" que "no se corresponde con las horas y horas" que ella estuvo ahí. "Yo bajé a los garajes, cosa que no ha hecho Mazón ni nadie de su equipo, precisamente, para explicar a gente que no eran vecinos, eran gente de fuera que preguntaban lo que ocurría y explicarles lo que estaba pasando. Desde el primer momento, he estado con Valencia, con los valencianos. He tenido la máxima empatía, el máximo cariño", ha explicado. (Fuente: Congreso)