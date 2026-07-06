Rocío Albert critica la presentación del techo de gasto como "paripé" sin cambios

Madrid, 6 de julio de 2026. La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Rocío Albert, critica duramente la reunión convocada por el ministro para la presentación del techo de gasto y de deuda, asegurando que "creemos que va a ser un paripé, porque, como todos ustedes saben, hace un par de semanas o un mes nos decían que no se podían presentar presupuestos porque la situación internacional no lo permitía y la verdad es que la situación internacional, bien saben ustedes, que no ha cambiado sustancialmente".