Rocío Díaz anuncia la construcción de 50 viviendas protegidas en el barrio del Perchel en 2026

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado este viernes el desbloqueo, tras más de 20 años de espera, de la construcción de 50 viviendas protegidas en la calle Cerrojo, en el barrio del Perchel de Málaga. La Junta prevé licitar en febrero la construcción de esta promoción en régimen general en venta financiado con fondos propios del Gobierno andaluz. Una intervención, que cuenta con una inversión global de 8,3 millones, se suma a otras iniciativas en materia de vivienda en la capital, como la construcción de más de mil viviendas en el sector universidad o el desarrollo residencial de Lagar de Oliveros.