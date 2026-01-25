Rodalies funcionará este lunes en la línea R2 y parcialmente en las R1 y R4

El servicio de trenes de Rodalies en Catalunya se reanudará este lunes totalmente en la línea R2 y parcialmente en las R1 (no de Blanes a Maçanet-Massanes), y R4 (funcionará de Terrassa a Martorell Central y de Sant Sadurní a Sant Vicenç de Calders). Así lo han anunciado este domingo por la tarde en rueda de prensa el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras la reunión de seguimiento del estado de la red ferroviaria.