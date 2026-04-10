Rodríguez defiende la vivienda pública para garantizar proyectos "vitales" a la juventud

Ávila, 10 de abril de 2026. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado este viernes el acceso a la vivienda como un "derecho humano fundamental" que debe estar por encima de los intereses del mercado, una idea que ha defendido durante una visita a las obras de 40 viviendas colaborativas para jóvenes en Ávila, donde ha insistido en que el objetivo de las administraciones públicas ha de ser la protección de los ciudadanos frente a modelos basados en la "especulación" o en "fondos que absorben las rentas del trabajo".