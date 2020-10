El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha abogado por seguir trabajando "pico y pala" para salir de la crisis derivada de la pandemia y ha instado a "no hablar tanto de la vacuna" porque "no depende de nosotros": "Ahora estamos haciendo un túnel en el Himalaya y no sabemos ni que profundidad tiene ni cuanto tiempo va a durar". (Fuente: Pool À Punt Media)