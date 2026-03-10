Publicado 10/03/2026 15:53:49 +01:00CET

Roig lamenta que "una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una en Madrid"

Valencia, 10 de marzo de 2026. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha manifestado que le gustaría que "toda España pagásemos los mismos impuestos" y ha lamentado que "una cajera en Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid". Además, considera que la gestión de los servicios públicos es "muy mejorable" y pide que los políticos "hagan bien su trabajo". Sobre las palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en las que criticó el precio de los huevos y llegó a llamar al empresario "ser despreciable", Juan Roig ha manifestado que respeta "mucho las opiniones de los demás aunque no las comparta".