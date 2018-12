La senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha destacado que la nota por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez está "entre el cero y el no presentado". "Usted no piensa irse de La Moncloa ni con agua caliente", le had icho Roldán a Sánchez porque considera que su gestión es "unc atálogo de cartón piedra".