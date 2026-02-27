Romero entrega Presupuestos a Rull y confía en sumar los apoyos necesarios durante el trámite

Barcelona, 27 de febrero de 2026. La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha confiado en poder "sumar los apoyos necesarios" al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026 durante el trámite de la norma en el Parlament, que se inicia este viernes. Lo ha dicho en una intervención a los medios tras entregar al presidente del Parlament, Josep Rull, el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobado este viernes en un Consell Executiu extraordinario, y que prevé un aumento de 9.100 millones de euros de inversión respecto al último en vigor, con un total previsto para 2026 de cerca de 50.000 millones (Fuente: Parlament Catalunya)