La exconcejal de la CUP en Barcelona Maria Rovira ha asegurado que el feminismo es "el movimiento más transformador" para acabar con la precariedad laboral y la violencia machista. En declaraciones a los medios, Rovira ha afirmado que la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado: "Esto no acaba hoy, esto no ha hecho más que empezar".