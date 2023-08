Rovira no cree que la AVL tenga la "verdad absoluta" sobre el valenciano

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha afirmado que no cree que la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "tenga la verdad absoluta, como no la tiene nadie" sobre el valenciano, y se ha preguntado "por qué no va a tener el conseller de lo que sea la libertad de poder elegir sus normas" en sus comunicaciones. Rovira ha remarcado que "el gobierno del PP, cree que nuestro idioma se llama valenciano", al ser cuestionado por si está de acuerdo con la denominación catalán-valenciano en el Congreso. Sobre las declaraciones del 'expresident' Eduardo Zaplana, en contra de abrir debates sobre la lengua, el conseller ha defendido que el valenciano debe ser una riqueza cultural que "nos una a los valencianos y no nos divida".