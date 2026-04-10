Rudi (PP) alerta contra quienes "critican las bondades de la democracia representativa"

Zaragoza, 10 de abril de 2026. La expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha asistido este viernes, en el Edificio Pignatelli, a la presentación del retrato que le ha realizado la pintora Nati Cañada y que ya forma parte de la pinacoteca de expresidentes de la Comunidad Autónoma. Rudi, quien dirigió el Gobierno regional del PP de 2011 a 2015, se ha proclamado "firme defensora" de la democracia representativa y ha alertado contra "los movimientos políticos que bordean y critican las bondades de la democracia representativa".