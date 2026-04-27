Rueda confía en que Candia llegará a 2027 "con las mejores credenciales"

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha evitado polemizar sobre la plaza de jefatura de Costas que, según socialistas y nacionalistas estaba reservada a María Reigosa, la edila exsocialista que apoya la moción de censura que llevará a manos de Elena Candia el bastón de mando de Lugo, u otros futuros puestos a los que pueda optar la funcionaria; y ha aprovechado para manifestar su convicción de que la portavoz local popular "recuperará el tiempo perdido" y llegará a 2027 "con las mejores credenciales" para revalidar la Alcaldía.