Rueda defiende mayor cogobernanza de las regiones en la planificación y gestión de fondos UE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este miércoles, en su condición de presidente de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR), una mayor cogobernanza de las regiones en la planificación y gestión de los fondos europeos y más recursos para el sector primario.Así lo ha destacado después de una reunión organizada por el Ejecutivo gallego entre los representantes españoles tanto de las comunidades autónomas como de las entidades locales del CdR con eurodiputados españoles y el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, "para poner en común las intenciones y planteamiento" para la negociación en marcha del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.