Rueda defiende el nombramiento de la nueva directora del CGAC

Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes la elección de Eva López Tarrío como nueva directora del CGAC, argumentando que, frente a "un sector" de la cultura que la critica, "otros están de acuerdo". "También gente de la cultura me hizo llegar que era una magnífica profesional y que la designación había sido un acierto", ha dicho, en respuesta a preguntas de los medios tras la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. (Fuente: Xunta de Galicia)