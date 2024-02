Rueda evitará preguntas en los Consellos que no estén vinculadas a acuerdos tras una denuncia

El presidente gallego y candidato del PP en las elecciones autonómicas, Alfonso Rueda, no responderá durante las ruedas de prensa posteriores al Consello de la Xunta a preguntas fuera de los acuerdos adoptados en la reunión de su gobierno mientras dure la campaña para el 18 de febrero.Lo hará, según ha señalado precisamente en su habitual comparecencia ante los periodistas de los jueves tras el Consello, para no incurrir en mensajes que puedan ser considerados como electoralistas, algo que apreció ya la junta electoral tras una denuncia presentada por el PSdeG que, sin embargo, no conllevó la apertura de un expediente sancionador.